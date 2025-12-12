الحصر العددي لدائرة الدلنجات يظهر تقدم محمد الدامي ومحمود الكومي بمحافظة البحيرة

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "الدلنجات" في محافظة البحيرة عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 290892 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 83863 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 81974 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 1889صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد تقدم محمد الدامي "مستقل" حيث حصل على25900 صوتا، كما حصل محمود الكومي "مستقل" على 23951 صوتا، ونظرًا لعدم تخطي المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهما على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.