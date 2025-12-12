محافظ أسوان يتفقد الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب العمومي في منطقة الإشارة

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، موقع الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب العمومي بقطر 8 بوصات بمنطقة الإشارة وسط طريق كسر الحجر.

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافي معاون المحافظ، والتنفيذية المختصة، أكد المحافظ على أنه حرصا على إتاحة الفرصة أمام المواطنين المقيمين بالمنطقة التي حدث بها الكسر لاستخدام المياه لم يتم قطعها إطلاقا، وتم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ تحويله بربط منطقة الكسر على مطابق الصرف الصحي لتفريغ كميات المياه، بالتوازى مع الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه من الطريق لتسهيل حركة المركبات والمارة.

وشدد على استمرار فرق الصيانة بالشركة بالجاهزية الكاملة للتعامل مع أية حالات كسر أو طفح لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة التدخل وتخفيف التداعيات الناتجة عن ذلك.

من جانبه، أوضح المهندس محمد علي مدير قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه في ظل التوجيهات المباشرة من محافظ أسوان تم الدفع بفرق الصيانة الفنية للتعامل مع الكسر المفاجئ بخط المياه العمومي، حيث يتم تنفيذ أعمال الإصلاح وتغيير الماسورة التي حدث بها الكسر، لافتا إلى أنه تم تنفيذ التحويلات الأرضية لمسار تدفق المياه الناتجة عن الكسر بدلا من التدافع إلى أعلى بشكل أكبر، حيث تم ربطها على مطابق الصرف الصحي، ما ساهم فى السيطرة المبدئية عليها.