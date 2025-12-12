إقبال كبير للمشاركة في انتخابات مركز شباب الاستاد ببورسعيد

شهدت انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد، التي تجرى اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية؛ للمشاركه في اختيار مجلس الإدارة، فيما حرص كبار السن من أعضاء المركز على التوافد مبكرا للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك وسط أجواء يسودها النظام والانضباط، بحضور محمد عبدالعزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، لمتابعة سير الانتخابات والاطمئنان على توفير جميع التجهيزات اللازمة لضمان عملية انتخابية بيسر وحيادية وشفافية.

وتُجرى انتخابات مركز شباب الاستاد ببورسعيد، تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف عليها المستشار حازم بيومي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عبدالهادي، من النيابة الإدارية.

يذكر أنه تقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة صابر عبيد ومحمد الألفي، كما ترشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة علي سالم ومحمد قوطه ومحمد الصباغ، وعلى منصب أمين الصندوق خالد تمام وعادل عمر، وعلى العضويه تحت السن أحمد الديب وبسملة محمد وروفان مصطفى ومحمد عادل عاشور ومحمد عادل عطية.