أعلنت اللجنة العامة لدائرة الهرم المخصص لها مقعدان، نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب، إذ جاء عدد الناخبين المقيدين في جميع اللجان، 690669 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 20.079 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 18.350، وجاء عدد الأصوات الباطلة 1.729 صوتًأ.

- محمد سلطان (مستقبل وطن) 4.994

- وسيم كمال (الجبهة الوطنية) 7.695

- محمد أبوعيسى (مستقل) 2.622

- حسان عصام (مستقل) 920

- رشا رمضان (حزب المؤتمر) 1162

- على حسين القاضي (الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى) 540

- خالد سلام (مستقل) 3671

- مرفت ربيع (مستقل) 1203

- عبد الفتاح خطاب (مستقل) 5730

- أحمد غفرة الجابرى (مستقل) 8208

ووفقا للحصر العددي، يخوض جولة الإعادة كل من، أحمد غفرة الجابري، وعبد الفتاح خطاب، ووسيم كمال، ومحمد سلطان.