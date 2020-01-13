وصول رئيس الوزراء الإيطالى إلى مصر لبحث التعاون الثنائي والأزمة الليبية

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وصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين "جوزيبى كونتى" رئيس الوزراء الإيطالى قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصرتستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس" عبد الفتاح السيسى " لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الليبية.

ووصل كونتي إلى القاهرة قادما من انقرة حيث اجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول الأزمة الليبية.

تأتى زيارة كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، "لويجى دى مايو" للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك بالقاهرة فى الاجتماع الخماسى التنسيقى الذى ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية .