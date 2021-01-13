تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب غرب اليابان

ذكرت حكومة مقاطعة كاجوشيما، بجنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، أنه تأكد تفش لإنفلونزا الطيور، يعتقد أنه معدي بشكل كبير، في مزرعة دجاج في بلدة ساتسوما بالمقاطعة، طبقا لما ذكرته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ومقاطعة كاجوشيما هي المقاطعة الـ15 اليابانية التي تبلغ عن تفشي إنفلونزا الطيور بإحدى المزارع هذا الموسم.

وهذا أول تفش لإنفلونزا الطيور بإحدى المزارع بالمقاطعة منذ 10 سنوات.

وبدأت مقاطعة كاجوشيما العمل على إعدام جميع الدجاج البالغ عدده 32600 دجاجة بالمزرعة في منطقة ساتسوما لمنع انتشار المرض المعدي.