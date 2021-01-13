انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي

انطلق، اليوم، اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بكلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز.

وتعقد اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً مباشراً هذا الأسبوع في قصر الأمم في جنيف، سويسرا، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 يناير.

وتم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

ويمثل أعضاء اللجنة الـ 18 تنوعاً جغرافياً وسياسيا واسع النطاق وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.