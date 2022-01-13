الأهلي يبحث عن الفوز الأول في كأس الرابطة أمام الجونة

تفتتح اليوم الخميس مباريات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، أحدث بطولات الكرة المصرية، وذلك بإقامة 3 مباريات أولها الأهلي أمام الجونة، ثم يليها مباراة سموحة أمام الإسماعيلي، والمقاولون العرب العرب أمام البنك الأهلي.

وستكون البداية مع مباراة الأهلي والجونة التي تنطلق في الثانية والنصف عصرًا على ملعب الأهلي وي السلام، وهي المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين هذا الموسم، إذ لم يتلقيا في الجولات الأولى حتى من مسابقة الدوري العام.

وسيخوض الأهلي منافسات كأس الرابطة بالصف الثاني، في ظل غياب 9 من لاعبيه الدوليين، لمشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون (تم استبعاده للإصابة) وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد شريف.

غيابات الأهلي لم تتوقف عند ذلك الحد، فبجانب رحيل محمود عبد المنعم كهربا وانتقاله على سبيل الإعارة إلى هاتاي سبور التركي، إلا أن هناك حالة من الغموض تسيطر على موقف السداسي ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامى ربيعة لإصابتهم بفيروس كورونا قبل أيام، فضلا عن تواجد محمود متولى في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي.

ويسعى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لإنهاء عقدته في مباريات الجونة، إذ سبق وأن واجه فريق البحر الأحمر مرتين كانا في الموسم الماضي، فشل خلالهما في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في الأولى بهدف لمثله وفي الثانية بثلاثة أهداف لمثلهم.

أما الجونة بقيادة مدربه رضا شحاتة، فقد عمل طيلة الفترة الماضية على معالجة بعض العيوب التي ظهرت في الجولات الأولى بالدوري، إثر ظهور الفريق بشكل متذبذب، بعد تعادله في مباراتين وفوزه في مثلهما، وخسارته 3 مواجهات أخرى، مما جعله يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.