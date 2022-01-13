اتحاد الكرة يمنع كيروش من الظهور مع شوبير

منع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ظهور البرتغالي كارلوس كيروش، على الهواء من الكاميرون، مع الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه التلفزيوني على قناة (أون تايم سبورتس).

مراسل قناة (أون تايم سبورتس) كان قد أعلن خلال حديثه على الهواء بالبرنامج عن ترتيب لقاء مع كيروش من مقر بعثة منتخب مصر في الكاميرون، للرد على الخسارة أمام نيجيريا وانتقادات الجماهير المصرية.

رئيس اتحاد الكرة، فسر السبب وراء منع ظهور كيروش إعلاميًا، بداعي الخوف من زيادة حالة الاحتقان وحدة الانتقادات الموجه للمدرب من قبل الجماهير المصرية، بعد الخسارة أمام نيجيريا وسوء الأداء، وذلك قبل المواجهة القادمة للمنتخب أمام غينيا بيساو، بالجولة الثانية لدور مجموعات أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وتعرض كيروش لانتقادات كبيرة من الجماهير المصرية بعد المستوى الضعيف الذي قدمه الفراعنة أمام نيجيريا في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا والخسارة بهدف وحيد، إلى جانب تصرفه بالمشاجرة مع أحد المشجعين في الكاميرون.