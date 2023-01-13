روما و فيورنتينا يتأهلان لدور الثمانية بكأس إيطاليا

صعد فريق فيورنتينا لدور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه فيورنتينا، مساء الخميس، في دور الـ16 للمسابقة.

ويدين فيورنتينا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه التشيكي أنتونين باراك، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وأنهى سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الكولومبي جيسون موريلو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لفيورنتينا على سامبدوريا في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز 2 / صفر على ملعب منافسه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ببطولة الدوري الإيطالي.

وصعد روما لدور الثمانية أيضا في البطولة، إثر تغلبه 1 / صفر على ضيفه جنوه.

وارتدى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ثوب البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف روما الوحيد في الدقيقة 64، ليقود فريق العاصمة الإيطالية لمواصلة مسيرته في البطولة.