القبض على عاطل شرع في قتل صديقه بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة؛ لاتهامه بالشروع في قتل صديقه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بعد وصلة مزاح بالجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين شخصين ووجود مصاب، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على شخص مصاب بطعن نافذ بمنطقة البطن، وتبين نشوب مشاجرة بين المصاب وصديقه عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بعد وصلة مزاج تعدي خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" متسببا في إصابته ولاذ بالفرار.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.