المبعوث الأممي: سنقدم كل الدعم للدفع بعملية المصالحة في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي لاستعراض ومناقشة الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك من خلال عملية المصالحة الوطنية، عقب الجلسة الختامية للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية أمس.

وقال المبعوث الأممي في بيان: أشدتُ بجهود المجلس الرئاسي، وأكدت أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة، مجدداً دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا.

وأضاف: سيتحقق النجاح للمصالحة الوطنية في ليبيا إذا كانت شاملة ويديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية بالإضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا.

وقال إن بعثة الأمم المتحدة ستقدم كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الإفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.