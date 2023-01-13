تقرير: وزيرة الدفاع الألمانية تعتزم الاستقالة من منصبها بعد ارتكابها سلسلة من الأخطاء

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قررت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت الاستقالة من منصبها بعد سلسلة من الأخطاء، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليومية فى تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن الصحيفة القول إن قرار التنحي نابع من لامبريشت نفسها وليس من المستشارية الألمانية.

وأوضح التقرير أنه تجري حاليا مناقشة التوقيت الدقيق للاستقالة ومن يخلفها في منصبها.

وأشار التقرير إلى أن لامبرخت تعرضت مؤخرا لانتقادات بسبب مقطع فيديو خاطبت فيه مواطنيها الألمان في ليلة رأس السنة الجديدة.