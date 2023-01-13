هدد سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، بسحب استثماراته في مصر، وذلك من خلال بيان رسمي نشره النادي من 7 نقاط رئيسية.

بيراميدز يتواجد بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن الزمالك، صاحب المركز الثالث، و7 نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة.

أحداث مباراة فيوتشر وبيراميدز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، شهدت جدلا تحكيميا هي التي تسببت في انفجار غضب مسؤولي نادي بيراميدز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة، بيانًا مطولًا للشامسي، اشتمل على 7 نقاط رئيسية وجاء نص البيان كالآتي: