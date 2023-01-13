خالد الصاوي يكشف موقفه من الترشح لمنصب نقيب الممثلين وأزمة منة شلبي الأخيرة

أكد الفنان خالد الصاوي، استحالة ترشحه لمنصب نقيب الممثلين ولا يدعم سوى الدكتور أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية، قائلا: مستحيل أرشح نفسي نقيب الممثلين ولا عايز أبقى وزير ولا عايز أبقى أي حاجة تسبب إعاقتي عن أني أكون فنانا مستقلا.

وأوضح الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يخاف من المسئولية ولديه القدرة على تحمل المسئوليات، مضيفا: "خضت مسئوليات كتير، وأقدر أشيل 100 ألف مسئولية، ولكن أنا مش عايز أضيع يوما إلا وأنا بمثل أو أبدع فيه واعمل حاجة فيها فن".

وكشف الفنان خالد الصاوي، عن محاولة تواصله مع النجمة منة شلبي، بعد أزمتها الأخيرة، ولكنه لم يستطع، قائلا: "حاولت أتواصل مع منه شلبي بعد أزمتها الأخيرة، ومقدرتش وأحنا أصحاب جدا وأعرفها من أول مرة اشتغلت فيها سنة 2000 وكانت لسه صغيرة".