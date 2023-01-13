 اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على التواصل بشأن قضية العمالة في زمن الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على التواصل بشأن قضية العمالة في زمن الحرب

طوكيو - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:18 ص

اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على مواصلة الاتصالات الوثيقة في محاولة لتسوية الخلاف بينهما حول قضية العمالة في زمن الحرب، وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين، تعهدا، في محادثة هاتفية، باستعادة العلاقات الثنائية وتطويرها من خلال حل القضية، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وأعلنت سول أمس الخميس، إنها تدرس اقتراحا لمؤسسة كورية جنوبية بشأن تعويض المدعين، نيابة عن المدعى عليهم من الشركات اليابانية بشأن قضية العمالة في زمن الحرب كأفضل خيار ممكن، لتسوية هذه القضية التي تعود إلى فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

وكشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن الخطة في جلسة استماع عامة في سول، على الرغم من أنها واجهت ردود فعل عنيفة من المدعين وأنصارهم الذين يريدون من الجانب الياباني دفع التعويض والاعتذار.


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