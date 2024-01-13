روسيا تحذر من استغلال نتائج انتخابات تايوان في الضغط على الصين

دعت روسيا القوى الخارجية إلى الامتناع عن الاستفزازات في ضوء نتائج الانتخابات في تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان، اليوم السبت: "ندعو جميع القوى الخارجية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت زاخاروفا أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية بحتة للصين، ومحاولات الدول الفردية لاستغلال الانتخابات في تايوان للضغط على بكين وزعزعة الوضع في المضيق وفي المنطقة، تعد بمثابة تهديد، فهي كلها تؤدي إلى نتائج عكسية وتستحق إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، والجانب الروسي يعترف بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال.

واحتفظ الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بالسلطة فى تايوان بعد انتخاب مرشحه لاي تشينج-تي المعروف أيضا باسم ويليام لاي، رئيسا للبلاد ليحل محل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنج-وين.

وفي تايوان، يعد الحزب الديمقراطى التقدمى أول حزب سياسي يفوز بثلاث فترات متتالية منذ أن بدأ شعب تايوان في انتخاب رئيسه بشكل مباشر في عام 1996.

وأعلن لاي (64 عاما) عن فوزه بعد أن أقر المرشحان المعارضان بالهزيمة. أما الشخصية التى ترشحت على تذكرة لاى فى منصب نائب الرئيس فهو هسياو بي خيم البالغ من العمر 52 عامًا.

ومن المتوقع أن تثير النتيجة غضب بكين بسبب مقاومة الحزب الديمقراطي التقدمي للحكم الصيني.