مصرع شاب إثر انقلاب سيارته بالطريق الزراعي بالمنيا

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لقي شاب مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب سيارته الخاصة، بالطريق الزراعي السريع "القاهرة / أسوان" ، أمام كلية الهندسة، داخل حيز مدينة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع "القاهرة / أسوان"، أمام كلية الهندسة، بمدينة المنيا.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى محمد مجدى محمد، 26 سنة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وخريج كلية حاسبات ومعلومات ومقيم بمنطقة أرض سلطان، دائرة بندر المنيا.

وعلى الفور، انتقلت على الفور فرق الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة السرعة الزائدة.

وبالمعاينة والفحص، تسبب الحادث في إصابة الشاب بإصابات بالغة، أودت بحياته، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وانتدبت النيابة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي وإصدار التقرير النهائي والتصريح بدفن الجثة.