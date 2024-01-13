وزيرة خارجية ألمانيا: على حماس إلقاء أسلحتها للتوصل لاتفاق سلام مستدام

جدَّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، الإعلان عن دعم برلين لإسرائيل، وذلك خلال زيارتها لماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة وتدافع عن القضية الفلسطينية وتحتفظ بعلاقات مع حركة حماس.

وقالت بيربوك، إنّ السلام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، سيتحقق في غزة فقط إذا لم يتخذ الداعمون الأجانب للفلسطينيين مواقف أحادية الجانب، على حد تعبيرها.

وأضافت: «حماس يجب أن تلقي أسلحتها حتى نتمكن حقا من التوصل إلى اتفاق سلام مستدام».

وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الماليزي محمد حسن في كولالمبور.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد قال في نوفمبر الماضي، إن فرض عقوبات أمريكية محتملة ضد داعمي حماس، والتي قد تشمل بلاده، لن يثنيه عن موقفه.

وقال في ذلك الوقت: «نحن لا نرى حماس منظمة إرهابية».

والتقت بيربوك برئيس الوزراء في وقت سابق من الجمعة، لكن لم يتم الإدلاء بأي تصريحات بعد ذلك.