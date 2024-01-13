نقابة المعادن الألمانية تطالب بتأسيس صندوق لإعادة هيكلة الصناعة البيئة

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دعت الرئيس الجديد لنقابة عمال المعادن العمالية "آ.جي.ميتال"، كريستين بينر، إلى استثمار الدولة بمئات المليارات من اليورو لإعادة التنظيم البيئي للصناعة.

وقالت بينر لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في تصريحات تم نشرها، اليوم السبت، إن صندوقا خاصا، بقيمة تتراوح ما بين 500 مليار يورو "547 مليار دولار" و600 مليار يورو، يمكن تأسيسه لهذا الغرض، بحلول عام 2030.

وأضافت أن هذا المبلغ سيكون ضروريا لضمان نجاح التوسع في الطاقات المتجددة وتطوير بنية تحتية للهيدروجين.

وتابعت بينر، العضو في النقابة، أن "الصناعة تمر بالمرحلة الأكثر أهمية، منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية"، قائلة إنه مازال لدى ألمانيا أقل معدلات بطالة بين الدول الصناعية.

وأوضحت، "لكن نحتاج بشكل عاجل لاتخاذ خطوات رئيسية واتخاذ القرارات الصحيحة، إذا اردنا منع انفلات الأمور".

وطالبت بينر بأهمية أن يتم إرساء الصندوق الخاص للصناعة "بشكل محكم"، في القانون الدستوري.

وأشارت إلى أن "تلك الاستثمارات تصب في المصلحة الوطنية، ونطالب جميع الأحزاب الديمقراطية بدعمها".