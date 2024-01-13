السودان يبلغ الأمم المتحدة رفضه الاتصال الهاتفي بين جوتيريش وحميدتي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، رفض الخرطوم للاتصال الهاتفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق، مع مبعوث جوتيريش الخاص رمطان العمامرة، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».



وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية أبلغت العمامرة، رفض السودان للاتصال الهاتفي لجوتيريش بالمتمرد حميدتي.



ولم تذكر الوكالة موعد وصول المبعوث الأممي إلى السودان ولا مدة زيارته.



ونقلت الوكالة الرسمية، عن الوزير الصادق قوله: «أبلغنا المبعوث الأممي بأن الاتصال قد سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني، ونحن نرفض هذا الاتصال مع زعيم حركة (في إشارة لقائد الدعم السريع) قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة أدانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي».



وأضاف الوزير السوداني أن مثل هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية.



وأمس الجمعة، قال حميدتي عبر حسابه على منصة إكس، إنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع جوتيريش الأوضاع في السودان والآثار السلبية الناجمة عن الحرب وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين.



ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.