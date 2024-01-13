ضبط 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن من ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارة العامة للمرور شن الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 47 ألفا و357 مخالفة مرورية متنوعة من بينها: (588 مخالفة سير بدون تراخيص، 61 دراجة نارية مخالفة، و9 آلاف و351 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 1284 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.