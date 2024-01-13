رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أردرن تتزوج من شريك حياتها جايفورد

تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أردرن، من خطيبها كلارك جايفورد في مراسم شهدت إجراءات أمنية مشددة، اليوم السبت.

وأجريت مراسم الزفاف في مزرعة على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، في منطقة خليج هوكس، حيث تعيش عائلة جايفورد.

ولم تعلق أردرن بشكل علني على الزفاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أردرن ارتدت ثوبا للمصممة النيوزيلندية جوليت هوجان.

وحضر المراسم المحدودة، أفراد العائلة والأصدقاء المقربون والنواب المحليون، وكان من بين الحضور أيضا، رئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز، وفقا لصحيفة "نيوزيلند هيرالد".

وكان من المقرر أن يتم زفاف أردرن وجايفورد في مدينة جيسبورن في يناير 2022، لكن تم تأجيل الزفاف بسبب القيود المفروضة في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.