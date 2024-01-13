محافظ أسيوط يوجه بالمساواة في انقطاع الكهرباء بين جميع المناطق

أكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مراحل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، مشددًا على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع.

وناقش المحافظ، خلال لقائه رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب أسيوط، محسن حمدى، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ممدوح جبر، اليوم، جهود ترشيد استهلاك الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال وفقا للخطة الجاري تنفيذها.

واستعرض المحافظ خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية بالدولة منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشآت الحيوية".

وشدد المحافظ على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع مراعاة لظروف المواطنين مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأوضح أن الدولة تسعى لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي، منوهًا إلى إنشاء وافتتاح محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500ميجا وات بتكلفة 25 مليار جنيه ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات، بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه.