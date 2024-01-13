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شنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء السبت، غارة جوية على قاعدة عسكرية بحرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية غربي اليمن.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن" الغارة استهدفت قاعدة بحرية للحوثيين في منطقة رأس كثيب القريبة من ميناء الحديدة".

وأضاف الشهود أن "أعمدة الدخان وتصاعدت من مكان القصف وسط انفجارات قوية"، دون مزيد من المعلومات.

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أهم محافظات اليمن، كونها تحوي ثلاثة موانئ بحرية.

وصباح السبت، أعلنت جماعة الحوثي، أن "العدوان الأمريكي والبريطاني" استهدف قاعدة الديلمي الجوية قرب مطار صنعاء الدولي بغارة واحدة".