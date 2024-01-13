يعرض نادي السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما، 3 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بسينما الهناجر في دار الأوبرا.

أول هذه الأفلام، الروائي القصير "البطاطا" إخراج محمد البدري، وهو من إنتاج وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وتدور فكرة فيلم "بطاطا" من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندي فان جوخ، واللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر الذين لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة في اليوم مع كوب من الشاي.

والفيلم بطولة لبنى ونس، ومختار رجب، وكريم عبدالعليم، وسارة هشام، ويمنى النجار، مكياج لمياء محمود، مونتاج وألوان محمود مهدي، وموسيقى تصويرية محمود شابوري، وسيناريو وحوار مروة مصطفى، وقصة وإخراج: محمد البدري.

ويعرض خلال الفعاليات الفيلم التسجيلي "آية" إخراج أيمن صفوت، والذي يتناول قصة تحدي بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ورحلة علاجها من السرطان و مرورها بأوقات صعبة، وصبرها على أمل تحقيق حلم الشفاء ثم انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة وتخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى، ولكن كطبيبة.

ويعرض الفيلم الروائي القصير "أميرة" إخراج مارينا إبراهيم، ويناقش الفيلم مشاكل الفتيات قبل الزواج نتيجة لتجارب سابقة لهم أو من التجارب المحيطة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

ويذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.