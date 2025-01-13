مجدي يعقوب عن ابتكار صمام القلب الطبيعي: هدية ضخمة للإنسانية

شرح السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ابتكاره صمامات قلبية حية قادرة على النمو ذاتيًا في الجسم مدى الحياة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن الصمام الحي يعيش مدة طويلة ويساهم في إطالة الحياة ويجعلها نشيطة وحيوية.

وأضاف أن الصمام يمكن أن يكبر مع الطفل بحيث لا يحتاج أي عمليات أخرى، كما أن تركيبه يتم عن طريق القسطرة وليس بالضرورة عبر عملية جراحية.

وأشار إلى أنه متحمس جدا لهذا الأمر لأنه هدية ضخمة للإنسانية على مستوى العالم، موضحًا أنه تمت تجربة الصمام على الأغنام وشكل خلايا بأكثر من 20 نوعا في الأماكن الصحيحة خلال شهر.

ولفت إلى أن التجربة أفرزت بعد ستة أشهر أن الصمام أصبح يودي وظائف حية مثل الصمام الطبيعي، متوقعًا تحقيق نتيجة مماثلة على الإنسان.

وذكر أنه سيتم إجراء مزيد من التجارب لمدة 6 أشهر مقبلة، على أن يتم الانتهاء من الأمر خلال سنة ونصف، في حين سيكون الصمام متوفرًا بكل دول العالم بعد سنة ونصف أخرى، وقد يكون متوفرا في مصر في المراحل الأولى.

وأوضح يعقوب، أنه لا يتمنى شيئًا لنفسه، وكل ما يرغب فيه أن تكون صحة المصريين على ما يُرام، وأن يعلو اسم مصر كثيرا، متابعًا: «لا أريد شيئًا وسعيد لما لدي والبركات التي تحيط بي».

ومؤخرًا، كشف السير مجدي يعقوب، عن ابتكار جديد قد يُحدث تحولًا كبيراً في علاج أمراض القلب. ي

وتناول الابتكار صمامات قلب حية يمكن زراعتها في جسم المريض، وهي صمامات طبيعية تتشكل من خلايا الجسم نفسه. وقد تساهم هذه التقنية في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها مرضى القلب.