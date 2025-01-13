مسئول فلسطيني يحذر من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح بجنوب غزة لنفاذ الوقود

حذر مسئول فلسطيني، اليوم الاثنين، من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، بسبب توقف آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه جراء نفاذ الوقود.

وقال المتحدث باسم بلدية خان يونس، صائب اللقان، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن توقف آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه يهدد حياة مليون نازح ومقيم في خان يونس".

وأضاف أن "هذا التوقف الشامل للخدمات يأتي في ظل دخول المنخفضات الجوية وموجات البرد القارس، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليون ومئة ألف نسمة من السكان والنازحين".

وأوضح اللقان أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "كارثة إنسانية في المدينة"، داعيا الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى "التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل الخدمات الحيوية."

وتحت وطأة هذا الواقع المرير، يعاني مئات الآلاف من النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، غالبيتهم ممن عادوا إلى عمق المدينة ويقيمون في خيام أو منازل ومدارس معظمها محطمة بفعل الهجمات الإسرائيلية، في محاولات للتكيف مع الواقع.

وتعرضت خان يونس، التي تصنف بأنها ثاني كبرى مدن قطاع غزة، إلى عملية عسكرية برية إسرائيلية واسعة النطاق استمرت أربعة أشهر العام الماضي.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، فإن أكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في مراكز الإيواء المؤقتة بفعل الحرب، بينهم نحو نصف مليون يقيمون في مناطق معرضة لمخاطر الفيضانات وبحاجة ماسّة إلى مأوى لائق.