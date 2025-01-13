 جوزيف عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوزيف عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 6:47 م

كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، رسميا نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وانتهت قبل ظهر اليوم الاثنين الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون لتكليف شخصية بتشكيل أول حكومة في عهده.

وحصل نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية القاضي على دعم عدد كافٍ من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط قد أعلن أن حزبه سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، كما أعلن "رئيس التيار الوطني الحر" دعمه ترشيح سلام للمنصب، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.


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