الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان " دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات مسيرة، منها 6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.