عون يأمل أن يكون تشكيل الحكومة اللبنانية سريعا وسلسا

أعرب الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الإثنين، عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً وسلساً.

وتوجه عون في ختام الاستشارات النيابية، إلى الصحفيين في البهو الخارجي للقصر الجمهوري لتحيتهم وشكرهم على الجهد الذي بذلوه خلال هذا النهار الطويل، معتبراً أن "التكليف هو قرار النواب، وأنه يحترم هذا القرار"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ورداً على سؤال، أعرب الرئيس اللبناني عن " أمله في أن يكون التشكيل سريعاً، طالباً ترك الحديث عن عقبات وغيرها إلى حينه".

وكان الرئيس اللبناني عون، قد أجرى اليوم الإثنين، استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلف تشكيل حكومة جديدة.

واستدعى الرئيس عون القاضي نواف سلام، لتكليفه تشكيل الحكومة، بعد حصول القاضي سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائب.