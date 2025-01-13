 الحوثيون يعلنون استهداف هدف حيوي في إسرائيل بصاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يعلنون استهداف هدف حيوي في إسرائيل بصاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 9:25 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 9:25 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً في إسرائيل، بصاروخ باليستي "فرط صوتي" وأربع طائرات مسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".

وأشار إلى أن سلاح الجو المسيّر(التابع للجماعة) "نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بـ4 طائرات مسيرة حققت أهدافها بنجاح".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، استمرار عملياتهم العسكرية ضد من وصفه بـ"العدو الإسرائيلي" حتى وقف "العدوان" ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الاسرائيلية والأمريكية والبريطانية، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، في إطار ما يصفونه بـ "مساندة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردت إسرائيل بقصف أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة وصنعاء.


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