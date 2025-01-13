بايدن: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا.

وأضاف في كلمة أدلى بها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، أن بلاده تضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر تميم بن حمد.

ولفت بايدن، إلى أن سكان غزة عاشوا الجحيم خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الفلسطينيين يحتاجون السلام.

وسبق أن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قرب تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وفي موجز صحفي من البيت الأبيض، الاثنين، أعلن سوليفان، إمكانية الاتفاق على وقف إطلاق نار في القطاع خلال الأسبوع الحالي.

وقال: «نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد يتم الانتهاء عنه هذا الأسبوع. لا أعد بأي شيء ولا أقدم أي تكهنات، لكننا سنعمل على تحقيق ذلك».

وأكد سوليفان أنه سيكون من الممكن عودة الأسرى إلى منازلهم، متحدثًا عن إمكانية تدفق مساعدات كبيرة إلى غزة، وتوفير أجواء أكثر إيجابية من شأنها أن تمهد الطريق للعملية السياسية مع تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى نهايتها وخاصة فيما يتعلق بالتفاصيل النهائية بشأن إطلاق سراح الأسرى، مبينًا أن الأطراف قريبون جدًا من إتمام هذا الاتفاق.