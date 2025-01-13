- 300% زيادة في أسعار الليمون خلال شهرين.. والسبب نقص الإنتاجية

- حاتم النجيب: الأسعار ستتراجع في شهر مارس المقبل مع موسم الحصاد الجديد

رصدت جولة ميدانية قامت بها «الشروق» ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق المحلية ليتراوح سعره بين 55 و60 جنيها للكيلو، مقابل 15 و20 جنيها منذ شهرين فقط بزيادة بلغت نسبتها 300%.

وفي أحد أسواق الخضار بمحافظة القليوبية، أعرب أحد المستهلكين عن غضبه الشديد من سعر الليمون، قائلا: «الليمون بات مشروب حارق للأعصاب بدل تهدئتها بسبب سعره المبالغ به».

فيما أوضح التاجر بائع الليمون، أن سعره في الجملة تجاوز الـ50 جنيها للكيلو بالإضافة إلى تكلفة نقله المرتفعة لأسواق التجزئة، لذلك فإن المستهلكين اتجهوا مؤخرا إلى شراء الليمون الإضاليا والذي يتراوح بين 13 و15 جنيها.

وأضاف التاجر أن المعروض من الليمون البلدي هذا العام أقل بنسبة تتجاوز الـ50% تقريبا، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن هذا السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعره خاصة مع زيادة الطلب عليه في فصل الشتاء لمواجهة "الإنفلونزا".

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، فإن متوسط سعر الليمون في أكتوبر الماضي سجل 6 جنيهات، فيما سجل خلال تعاملات أمس، الاثنين، 40 جنيها للكيلو، بزيادة 566% خلال ثلاثة أشهر فقط.

ويقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، إن محصول الليمون الماضي تعرض إلى مرض نادر أدى إلى إتلاف أغلب المحصول، وخاصة محصول محافظة البحيرة – أكبر منتج لليمون في مصر – وفق النجيب.

وأضاف النجيب خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن عدد كبير من مزارعي الليمون اضطروا إلى اقتلاع الأشجار الموسم الماضي، وزراعتها من جديد، لعلاج الآفات الزراعية التي لحقت بالمحصول، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاجية هذا العام.

وأكد أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، لها أثر كبير على انخفاض إنتاجية الفدان الواحد من الليمون، ولكنه لم يذكر نسبة محددة، قائلا: «نحتاج دراسة دقيقة من وزارة الزراعة توضح تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الليمون وطرح حلول علمية لحل المشكلة».

وتوقع النجيب، أن تنخفض الأسعار بداية من شهر مارس المقبل بنسبة كبيرة جدا، مرجعا ذلك إلى بدء حصاد إنتاج وجه بحري، والذي لم يعاني من آفات زراعية مثل العام الماضي.

ومن جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن متوسط إنتاج مصر من الليمون يبلغ 400 ألف طن سنويا، مؤكدا أن هذه الكمية تكفي الاستهلاك المحلي ويفيض منها للتصدير سنويا.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الليمون، من قبل مصانع "المخلل" استعدادا لشهر رمضان، وهو ما سبب الارتفاع الكبير الحالي في الأسعار، مشيرا إلى أن سعر الكيلو كان يسجل 30 جنيه في ديسمبر الماضي، و15 جنيها في نوفمبر السابق له، فيما يصل حاليا إلى 60 جنيها.

وتابع: «لن تنخفض الأسعار قبل انتهاء شهر رمضان»، متوقعا أن تعاود إلى مستوياتها الطبيعية مرة أخرى.