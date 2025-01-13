وزير الدفاع الألماني يسلم أول دفعة من مدافع هاوتزر الجديدة إلى أوكرانيا

سلم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أول دفعة من مدافع هاوتزر الجديدة من طراز "آر سي إتش 155" إلى أوكرانيا من أجل تعزيز سلاح المدفعية.

وقال بيستوريوس اليوم الاثنين في كاسل، حيث تنتج شركة "كيه إن دي إس" نظام الأسلحة: "أوكرانيا يمكنها الاعتماد علينا، وهذه هي الإشارة. وألمانيا مستعدة لتحمل المسؤولية في أوروبا".

وتسلم السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف رمزيا أول مدفع هاوتزر من إجمالي 54 مدفعا من المخطط تسليمه لبلاده. وستبقى الأنظمة الستة الأولى من هذه الأنظمة في البداية في ألمانيا لاستخدامها في تدريب الجنود الأوكرانيين.

وقال السفير في إشارة إلى مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب: "نحن لا نحتاج إلى وسطاء، نحن بحاجة إلى حلفاء"، مضيفا أنه يجب النضال من أجل السلام وأنه من الجيد أن نعرف أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كيه إن دي إس" هي اندماج بين الشركة الألمانية "كراوس مافاي فيجمان" وشركة الدفاع الفرنسية "نيكستر". وتصف الشركة مدافعها الجديدة بأنها "أحدث مدفع هاوتزر بعجلات في العالم"، والذي يسمح لأول مرة بإطلاق النار أثناء الحركة.

وبحسب الشركة، يمكن التحكم في البرج عن بعد وبالتالي يمكن التحكم فيه أيضا من الخارج. من المفترض أن يتطلب نظام المدفعية الجديد والآلي إلى حد كبير اثنين من الجنود فقط كطاقم.

ومن المقرر تسليم الجيش الألماني أيضا لاحقا عدد من المدافع الجديدة.