انطلاق أكبر مهرجان ديني هندوسي في الهند

تدفق ملايين من المتدينين الهندوس من جميع أنحاء الهند إلى مدينة برياجراج شمالي البلاد اليوم الاثنين لبدء مهرجان "ماها كومب" الذي يوصف بأنه أكبر تجمع ديني في العالم.

وعلى مدار الأسابيع الستة المقبلة، سيتجمع الحجاج الهندوس عند التقاء ثلاثة أنهار مقدسة — نهر الجانج، ونهر اليامونا، ونهر الساراسواتي الأسطوري — حيث سيشاركون في طقوس معقدة، على أمل البدء في رحلة لتحقيق الهدف الأسمى للفلسفة الهندوسية: الخلاص من دورة إعادة تناسخ الأرواح.

يشار إلى أن المهرجان هو سلسلة من طقوس الاغتسال التي يؤديها "سادهو" الهندوس، أو الرجال المقدسون في الهندوسية، وحجاج آخرون عند التقاء ثلاثة أنهار مقدسة، وهو تقليد يعود إلى العصور الوسطى على الأقل. ويعتقد الهندوس أن نهر الساراسواتي الأسطوري كان في يوم من الأيام يتدفق من جبال الهيمالايا عبر برياجراج، حيث يلتقي هناك مع الجانج واليومونا.

ويعد مهرجان هذا العام الأكبر بين جميع المهرجانات السابقة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى 400 مليون شخص ، أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة، في برياجراج على مدار الـ 45 يوما القادمة، وفقا للمسؤولين.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي قد غيرت اسم المدينة ، التي تعود إلى حقبة سلاطنة المغول، من مدينة "الله أباد" إلى "برياجراج" في إطار جهودها لتغيير الأسماء من الإسلامية إلى الهندوسية في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2021، رفضت حكومة مودي إلغاء المهرجان في هاريدوار في ولاية أوتارانتشال على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خوفا من رد فعل عنيف من الزعماء الدينيين في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.