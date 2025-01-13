البرهان: الحرب في السودان لن تتوقف إلا بخروج الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن "الحرب في السودان لن تتوقف إلا بخروج "قوات الدعم السريع" من الأعيان المدنية، ومساكن المواطنين، وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا".

وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الغيني، عمر سيسوكو، في ختام زيارته إلى غينيا بيساو، أن :"علاقات السودان الخارجية ستبنى وفق مواقف الدول من الحرب الدائرة في السودان"، مؤكداً أن "السودان يواجه حربا ممنهجة، تعددت أطرافها".

وقال البرهان في التصريحات التي نقلها بيان لمجلس السيادة الانتقالي على منصة X "البرهان جدد في مؤتمر الصحفي مع الرئيس الغيني، على موقف الشعب السوداني الرافض للتفاوض مع "قوات الدعم السريع"، ومشاركتها في المستقبل السياسي للسودان".

وشدد على "أهمية حل المشاكل الداخلية لدول القارة داخل البيت الأفريقي، والنأي عن الحلول الخارجية، ودعا إلى الاستفادة من الموارد التي تذخر بها أفريقيا، ورفض الوصايا من الخارج".

من ناحيته، أكد الرئيس الغيني، عمر سيكوكو، لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمرهما الصحفي المشترك، على "استعداد بلاده لدعم جهود وقف الحرب في السودان، وأعرب عن أمله بأن يشهد السودان المزيد من الأمن والاستقرار"، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

ولا تزال الحرب في السودان التي بدأت في أبريل 2023 مستمرة دون التوصل إلى حلول لوقف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم عدة محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار.