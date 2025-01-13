جنوب أفريقيا تعتزم إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار راند لمساعدة المزارعين السود

تعتزم حكومة جنوب أفريقيا إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار راند جنوب أفريقي (2ر5 مليار دولار) لاستخدام تمويلات من القطاع الخاص في مساعدة المزارع المملوكة للمواطنين السود.

ونقلت صحيفة بيزنس داي الجنوب أفريقية عن باركس تاو وزير التجارة القول إن القطاعين العام والخاص سيشتركان في إدارة ما يسمى "صندوق التحول" من خلال شركة ذات غرض محدد باسم "صندوق التمكين الوطني" وستستفيد منها الشركات المملوكة أغلبية أسهمها لمواطنين سود، والمجموعات المستهدفة ومنها النساء والشباب وذوو الإعاقة والذين يعيشون فيما تسمى بالبلدات والمناطق الريفية.

وبحسب الصحيفة سيتم تمويل الصندوق الجديد من خلال ما تسمى "قواعد الممارسة الجديدة للتمكين الاقتصادي واسع النطاق للسود"، والتي تلزم الشركات متعددة الجنسية العاملة في جنوب أفريقيا بتخصيص 25% من قيمة عملياتها في الدولة لاستخدامها فيما يعرف بالتحول الاقتصادي الذي يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا.

وأشار وزير التجارة الجنوب أفريقي إلى أن قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد تتيح له المشاركة في إجراءات الاندماج بين الشركات أمام هيئات حماية المنافسة الثلاث في البلاد، للحفاظ على المصلحة العامة. ويمكن خدمة المصلحة العامة من خلال الالتزامات الاستثمارية من جانب الشركات متعددة الجنسية تجاه صندوق التحول.