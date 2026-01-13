رئيس الوزراء: سكن لكل المصريين أحد أكبر المشروعات على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع سكن لكل المصريين أحد أكبر المشروعات على مستوى العالم من حيث نوعية التنفيذ وأسلوب التمويل العقاري.

وأضاف خلال احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع حقق إنجازًا كبيرًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الإبداع في هذا المشروع أنه لا يقتصر على كونه مجرد وحدة سكنية.

ولفت إلى أن المشروع يمثل مجتمعًا متكاملًا من إسكان وخدمات ومناطق ترفيهية وطرق ووسائل نقل، ما ساهم في وصول نسبة الإشغال في هذا المشروع لتصل إلى 94%.

ونوه بأن هذا المشروع مثّل جزءًا مهمًا من بنيان الجمهورية الجديدة التي يتم بناؤها، مؤكدا أن هذا البرنامج كان أول حائط صد في مواجهة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن نسب التعدي على الأراضي الزراعية سجلت تراجعًا ملحوظًا عما كان الوضع عليه قبل 10 أو 15 سنة، مؤكدا أن هذا البرنامج مثّل أيضًا أحد أكبر البرامج المنتجة لفرص العمل، بما يصل إلى نحو أربعة ملايين وحدة عمل، ما ساهم في انخفاض نسبة البطالة من 13% إلى 6%.

وأكَّد أنّ هذا المشروع كان أحد المحركات لتسريع التنمية العمرانية في المدن الجديدة، ضاربًا المثل بمدينة حدائق العاصمة (بدر الجديدة)، حيث كانت عبارة عن قطعة أرض فارغة قبل خمس سنوات، لكن الدولة استثمرت بها بمشروعات البنية الأساسية بالمليارات من خلال بناء 100 ألف وحدة سكنية، أصبحت مأهولة بالسكان جميعها، وسط طلب متزايد على هذه الوحدات.

ونوه بأن هذا الأمر يعني أن الدولة نجحت في جذب الشباب إلى الانتشار في مناطق ومدن جديدة بدلًا من المدن القديمة، وهو ما يمثل أحد أهداف الدولة.

