واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليخترق المؤشر الرئيسي للسوق مستوى قياسي جديد عند 44 ألف نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 1.51% ليصل عند مستوى 44061.21 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17288.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12889.79 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أغلقت فى نهاية تعاملات، أمس الاثنين، على ارتفاع محققة رقما قياسيا جديدا في الجلسة الثانية على التوالي، ودفعتها المكاسب اليوم إلى الصعود أعلى مستوى 43 الف نقطة لأول مرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 43404. 3 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد قفز أمس الأول بنسبة 2.5%، ووصل إلى مستوى 42895 نقطة.

وكان محللون قد توقعوا أن تواصل البورصة الصعود إلى مستوى 44 ألف نقطة، تقطعها موجات تصحيحية محدودة، لكن المؤشر الرئيسي قطع معظم هذه المسافة أمس.