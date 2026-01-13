حسام عبد الغفار: هناك مفهوم شائع للصحة يحتاج تغييرًا… ليست فقط علاج المرض

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الصحة هي الشاغل الأساسي لكل المواطنين، وأنه بدون صحة جيدة لا يمكن لأي شخص القيام بأي شيء.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقاء عبر برنامج “العالم غدًا”، أمس الاثنين، أن الصحة والتعليم يمثلان أهم أولويات الدولة، مضيفًا أن مجلس النواب يمثل الشعب، والشعب يضع الصحة والتعليم في مقدمة اهتماماته.

وتابع أن هناك مفهوم شائع يحتاج تغييرًا، والوزارة تعمل على تغييره، وهو أن الصحة ليست فقط علاج المرض، بينما الصحة وفق تعريف منظمة الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، لافتًا إلى أن الصحة لا تقتصر على العلاج، بل تشمل الوقاية وجودة الحياة العامة.

وأشار إلى أن منظومة الصحة في العالم تتكون من 4 أركان: “متلقي الخدمة، مقدم الخدمة، المنشأة والتجهيزات، والقوانين والقواعد الحاكمة”، مؤكدًا على أن المواطن يحتاج إلى مرحلة قبل العلاج، تشمل القدرة على تناول طعام صحي، وممارسة النشاط البدني، والحياة النفسية والاجتماعية الصحية، إضافة إلى علاقة سليمة بالأسرة والمجتمع والبيئة.

وأردف أن الدولة تسير على هذه الخطوات من خلال برنامج “حياة كريمة”، الذي يشمل الناحية النفسية والبدنية والاجتماعية، مؤكدًا على أن هذا التوجه تم تقعيده مؤسسيًا عبر إنشاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية تضم وزارات منها: "الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة، التضامن، الأوقاف، العدل، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني".