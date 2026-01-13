فيضان يضرب قاعدة عسكرية وسط إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب فيضان، الثلاثاء، قاعدة عسكرية وسط إسرائيل، ضمن تداعيات العاصفة الشديدة التي تشهدها المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية: «في وقت سابق اليوم، تسببت الأحوال الجوية في حدوث فيضان في قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي وسط إسرائيل».

وأضاف: «عملت فرق القاعدة على معالجة الحادث واحتواء الفيضانات، مع ضمان استمرار عمل القاعدة بشكل طبيعي».

وتابع: «لم يتأثر الأداء العملياتي» للقاعدة بسبب الفيضان، دون أن يحدد اسم القاعدة أو الأضرار التي لحقت بها.

وتتعرض المنطقة لمنخفض جوي يتخلله هطول كثيف للأمطار.

وكانت القناة 13 العبرية قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة لتطوير قدراته خلال السنوات العشر المقبلة بتكلفة بلغت نحو 111 مليار دولار.

وذكرت القناة الخاصة أن الجيش قدم الخطة لرئيس الأركان إيال زامير، وأطلق عليها اسم «حوشين»، موضحة أن «ميزانية الجيش للعقد القادم تُقدر بـ350 مليار شيكل (111 مليار دولار)».

و«حوشين» تعني الصدرية التي كان يرتديها الكاهن الأكبر في اليهودية، والتي تحتوي على 12 حجرًا تمثل قبائل إسرائيل الاثني عشر.