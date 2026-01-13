إدارة ترامب تنهي الإقامة المؤقتة لآلاف الصوماليين وتمهلهم لمغادرة أمريكا حتى 17 مارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الإدارة الأمريكية إنهاء «وضع الإقامة المؤقتة» لآلاف الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، ووجوب مغادرتهم البلاد بحلول 17 مارس المقبل.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، إن أوضاع آلاف المهاجرين الصوماليين الموجودين في البلاد «لن تُمدد بعد الآن».

وبناءً على ذلك، لن يتمكن آلاف الصوماليين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بموجب «وضع الإقامة المؤقتة» من الاستفادة من هذه الحقوق القانونية المؤقتة بعد 17 مارس.

وأضافت نويم في تصريحها: «الاسم واضح، المؤقت يعني مؤقت. إن أوضاع البلاد في الصومال تحسنت إلى درجة لم تعد تستوفي متطلبات القوانين الخاصة بوضع الحماية المؤقتة».

واعتبرت نويم أن السماح لمواطني الصومال بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع المصالح القومية الأمريكية، مضيفة أن الإدارة باتت تعطي الأولوية للأميركيين فقط.

وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي، يوجد في الولايات المتحدة نحو 2500 صومالي يتمتعون بوضع الإقامة المؤقتة، فيما لا يزال طلب نحو 1400 مهاجر صومالي قيد الانتظار.

ويأتي قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب مزاعم فساد في ولاية مينيسوتا التي يتركز فيها وجود المهاجرين الصوماليين.