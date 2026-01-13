صحيفة تايمز: مجلس إدارة غزة قد يجتمع لأول مرة الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة التايمز، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عرضًا للانضمام إلى مجلس إدارة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإدارة قطاع غزة مؤقتا.

ونقل التقرير عن مسئول بريطاني كبير قوله، إنه «من المتوقع أن يُعقد الاجتماع الأول الأسبوع المقبل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا».

ومن المتوقع أن يعلن ترامب، خلال فترة قريبة عن تشكيل «مجلس السلام»، الذي يُنظر إليها كجزء من تصور أمريكي لإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد وقف الحرب.

ويُطرح هذا المجلس، كأحد مكونات الخطة المرحلية التي تسعى واشنطن إلى تنفيذها، في ظل تعثر المرحلة الأولى التي شملت وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى والمحتجزين، والتي واجهت عراقيل ميدانية وسياسية.

ودخلت خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، والمكونة من 20 بنداً، حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ووفق المرحلة الثانية منها، فمن المقرر أن يتم تشكيل «مجلس السلام»، وحكومة فلسطينية من التكنوقراط في غزة، ونشر قوة استقرار دولية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والشروع في جهود إعادة الإعمار.

وفي ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن عن تشكيل «مجلس السلام» في غزة، في وقت مبكر من 2026، مشيراً إلى أن عضويته ستضم رؤساء دول.