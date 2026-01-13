هيئة البث: تقديرات في إسرائيل بأن ترامب سيهاجم إيران عسكريا لدفعها إلى التفاوض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسود تقديرات رسمية في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشن هجومًا عسكريًا على إيران لدفعها إلى التفاوض، بحسب إعلام عبري رسمي مساء الثلاثاء.

وقالت هيئة البث: «في إسرائيل يقدرون أن ترامب سيشن هجومًا على إيران لدفعها إلى التفاوض».

وتابعت الهيئة أنه «وفقًا لمعطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن الاحتجاجات في إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف مدني».

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبرت الهيئة أن الولايات المتحدة «أقرب من أي وقت مضى إلى مهاجمة إيران».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» سيُطلع مساء الثلاثاء على خطط لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

ويعد برنامجا إيران النووي والصواريخ البالستية أبرز الملفات المرشحة للتفاوض بين طهران وواشنطن.

وتتهم تل أبيب وواشنطن طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بينها توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميًا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ فترة، تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها من الصواريخ البالستية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددًا.

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أن بدأت في إيران، في 28 ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام الحاكم في طهران منذ 1979.

ومخاطبًا المحتجين الإيرانيين، قال ترامب عبر منصة «تروث سوشال»، الثلاثاء: «المساعدة في طريقها إليكم»، دون توضيح مقصده.

وأضاف: «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم».

وأعلن ترامب إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين «لحين توقف قتل المحتجين»، على حد قوله.

وأعربت دول، بينها الصين وروسيا، عن رفضها أي خطط أمريكية للتدخل عسكريًا في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربًا على إيران استمرت 12 يومًا، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفًا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.