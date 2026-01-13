سيرة نجيب محفوظ في كتاب جديد لحسن عبدالموجود

أعلنت دار ديوان صدور كتاب "نجيب محفوظ الأصل والصورة" خلال معرض القاهرة للكتاب 2026.

ينتمي الكتاب إلى أدب "السيرة الغيرية" ويضم 27 قصة تشكل ملامح حياة نجيب محفوظ من الميلاد إلى محاولة الاغتيال، ويضم الكتاب عددا كبيرا من الصور التي تنشر لأول مرة.

على مدار سنين صنعت نمائم الوسط الأدبي صورة ثابتة لنجيب محفوظ، كموظفٍ مثالي منضبط، وإنسان اعتيادي استقر في حياة رتيبة ومملة لا تعرف المغامرة أو المواقف غير المألوفة أو الاختبارات القاسية باستثناء محاولة اغتياله، حتى صارت تلك الصورة – على غير الحقيقة - مصدقةً بعد تناقلها من لسان إلى لسان، ومن أذن إلى أذن.

لكن حكايات هذا الكتاب التي يرويها نجيب محفوظ بنفسه تردُّ الصورة إلى أصلها، وترينا عالماً مثيراً كان جزءا منه، وتكشف لنا أنه صاحب وجوهٍ متعددة وغير معقولة، أخفاها طويلاً تحت قشرة وجهه الهادئة والحيادية. عاش محفوظ الحياة بالطول والعرض وأدرك العلاقات الجيدة والرديئة وتعرَّض للخسة والألم ووجد نفسه - أكثر من مرة - في مفترق طرق وحيداً، وكان عليه أن يختار الصواب حتى لا تذل قدمه.

هذا الكتاب هو سيرة ممتعة يكتبها حسن عبد الموجود متقمصاً شخصية نجيب محفوظ ولغته ممسكاً بقلمه ليمنح القراء تجربة قراءة شيقة لا مزيد عليها!

صدرت لحسن عبد الموجود قبل ذلك الكتاب روايتان هما "عين القط" و"ناصية باتا"، وخمس مجموعات قصصية هي "ساق وحيدة"، "السهو والخطأ"، "حروب فاتنة"، "البشر والسحالي"، و"تاجر الحكايات". كما أصدر أربعة كتب في السيرة والصحافة الأدبية.

فاز بجائزة دبي للصحافة الثقافية عن تحقيق "حكايات الرهبان في وادي النطرون" عام 2003، وجائزة ساويرس للرواية عن "عين القط" عام 2005، وجائزة يوسف إدريس للقصة عن "حروب فاتنة" عام 2020، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل مجموعة قصصية عن "البشر والسحالي" عام 2022، إضافةً إلى جائزتين من نقابة الصحافيين المصرية عامي 2020 و2021. تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.