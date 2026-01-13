 العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 2:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟


النتـائـج تصويت

العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي

واع
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 2:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 2:07 م

أكدت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في المطارات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الأخبار المتداولة عن توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي عارية عن الصحة».

وأشار إلى أن «الرحلات الجوية مستمرة، ولجميع الوجهات، وحتى الطائرات العابرة في الأجواء العراقية مستمرة، ولا يوجد توقف في الرحلات في جميع المطارات».

وأوضح أن «هناك توقفاً مؤقتاً حصل في مطار السليمانية بالرحلات إلى إيران بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد عودة الأجواء إلى طبيعتها عاد استئناف الرحلات مرة أخرى وبشكل طبيعي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك