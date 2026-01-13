العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي

أكدت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في المطارات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الأخبار المتداولة عن توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي عارية عن الصحة».

وأشار إلى أن «الرحلات الجوية مستمرة، ولجميع الوجهات، وحتى الطائرات العابرة في الأجواء العراقية مستمرة، ولا يوجد توقف في الرحلات في جميع المطارات».

وأوضح أن «هناك توقفاً مؤقتاً حصل في مطار السليمانية بالرحلات إلى إيران بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد عودة الأجواء إلى طبيعتها عاد استئناف الرحلات مرة أخرى وبشكل طبيعي».