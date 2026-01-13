المصرية للاتصالات يواصل مفاجآته ويتخطى فاركو في كأس مصر

واصل فريق المصرية للاتصالات مغامرته المثيرة في بطولة كأس مصر، بعد أن نجح في التأهل إلى دور ربع النهائي عقب الفوز على فاركو 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16.

افتتح أحمد عيد التسجيل للمصرية للاتصالات في الدقيقة 17، وأضاف نوانا أوكيتشوكو الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46. فيما قلّص كريم الطيب الفارق لفريق فاركو في الدقيقة 54، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

بهذه النتيجة، سيلتقي فريق المصرية للاتصالات في الدور المقبل مع إنبي، في استمرار لمغامرته اللافتة التي بدأت حين فجر الفريق مفاجأة كبيرة بإقصاء النادي الأهلي من دور الـ32.

أدار المباراة تحكيميًا محمد عباس قابيل حكمًا للساحة، وعاونه عماد العقاد وعماد فرج كمساعدين، ومحمد ممدوح حكمًا رابعًا، بينما تولى وائل فرحان مهمة حكم تقنية الفيديو، بمساعدة عماد الشامي.