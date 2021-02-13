 اندلاع النيران في المئات من شاحنات صهاريج الوقود على الحدود الأفغانية- الإيرانية - بوابة الشروق
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اندلاع النيران في المئات من شاحنات صهاريج الوقود على الحدود الأفغانية- الإيرانية

د ب أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 10:33 م

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن المئات من شاحنات الصهاريج التى تنقل الوقود لحق بها الدمار إثر حريق ضخم في بلدة على الحدود بين أفغانستان وإيران.

وقالت الشرطة ومسؤولو الصحة إن 17 شخصا، أحدهم في حالة حرجة، تم نقلهم إلى مستشفى إقليمي بالقرب من بلدة إسلام قلعة الحدودية في إقليم هرات غربي أفغانستان.

ومع ذلك، لم يتضح العدد الإجمالي للضحايا، حيث اضطرت خدمات الطوارئ إلى البقاء على مسافة آمنة من الحريق.

وقال مسؤول حدودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شاحنة صهريج لنقل الوقود انفجرت لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى تفاعل وانتشار متسلسل للنيران. وقال المسؤول مهر الله بالوش إن النيران دمرت نحو 400 شاحنة .

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