تونس تدين الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك سيادة السعودية

أدانت تونس بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية والمخالفة للقانون الدولي، وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي استهدفت مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالمملكة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، أعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم، عن تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها، معبرة عن دعمها المستمر لها في مجابهة مثل هذه الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار كامل المنطقة.

وذكرت أن تونس متمسكة بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض منذ مدة إلى اعتداءات متكررة من داخل الأراضي اليمنية كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي منذ أيام.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي.